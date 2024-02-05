TUA ile MEB'den "Uzay" konulu resim ve kompozisyon yarışması

TUA'nın sosyal medya hesabından, yarışmalara ilişkin paylaşımda bulunuldu.
"Hünerini gösterme sırası sende!" ifadesinin kullanıldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Ortaokul öğrencilerine yönelik kompozisyon yarışmasının konusu, 'Sıradaki Astronot Ben Olmalıyım, O İş Bende!'. İlkokul öğrencilerine yönelik resim yarışmasının konusu, 'Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Yolculuğu'. Yarışmaya dair tüm detaylar okul müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır."
“Sıradaki Astronot Ben Olmalıyım, O İş Bizde” diyorsan, hünerini gösterme sırası sende!???? ????????????????????— Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) February 5, 2024
Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Uzay Ajansı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik Resim ve Kompozisyon Yarışması düzenliyor.
???? Ortaokul Öğrencileri Kompozisyon Yarışması… pic.twitter.com/IppyVPuQPl