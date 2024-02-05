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Eğitim
AA 05.02.2024 20:39

TUA ile MEB'den "Uzay" konulu resim ve kompozisyon yarışması

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğiyle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik resim ve kompozisyon yarışması düzenleneceğini duyurdu.

TUA ile MEB'den "Uzay" konulu resim ve kompozisyon yarışması
[Fotoğraf: TUA]

TUA'nın sosyal medya hesabından, yarışmalara ilişkin paylaşımda bulunuldu.

"Hünerini gösterme sırası sende!" ifadesinin kullanıldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Ortaokul öğrencilerine yönelik kompozisyon yarışmasının konusu, 'Sıradaki Astronot Ben Olmalıyım, O İş Bende!'. İlkokul öğrencilerine yönelik resim yarışmasının konusu, 'Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Yolculuğu'. Yarışmaya dair tüm detaylar okul müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır."

 

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Türkiye Uzay Ajansı Milli Eğitim Bakanlığı
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