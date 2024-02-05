TUA ile MEB'den "Uzay" konulu resim ve kompozisyon yarışması

TUA'nın sosyal medya hesabından, yarışmalara ilişkin paylaşımda bulunuldu.

"Hünerini gösterme sırası sende!" ifadesinin kullanıldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Ortaokul öğrencilerine yönelik kompozisyon yarışmasının konusu, 'Sıradaki Astronot Ben Olmalıyım, O İş Bende!'. İlkokul öğrencilerine yönelik resim yarışmasının konusu, 'Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Yolculuğu'. Yarışmaya dair tüm detaylar okul müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır."