Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) düzenlediği organizasyonla Bulgaristan ve Romanya’da lise eğitimi gören yaklaşık 20 genç İstanbul’a geldi.

Türk, Pomak ve Tatar gençler İstanbul’da bir hafta geçirerek hem hayatlarında ilk kez Türkiye’yi görme hem de gazetecilik üzerine kapsamlı bir eğitim alma şansı buldu.

Öğrenciler 2 gün süren eğitimlerde TRT Haber Dijital ve TRT World’de görev yapan gazetecilerden eğitim aldı.

Program kapsamında A’dan Z’ye gazetecilik, hikâye anlatıcılığı, saha yapımcılığı ve mobil gazetecilik dersleri işlendi.

Teorik derslerin ardından ise öğrenciler cep telefonuyla çekim ve kurgu yaparak mobil gazeteciliği uygulamalı olarak deneyimledi.

Şu ana kadar bin 800’den fazla öğrenci eğitim aldı

TRT’nin insan merkezli habercilik ve yayıncılık anlayışının ötesine geçerek küresel insani sorunların çözüme ulaştırılması ve ortak yaşam kültürünün geliştirilmesi konusunda sürdürülen sosyal farkındalık projelerinden biri olan Gençler İçin Gazetecilik (Journalism for Juniors – J4J) Projesi kapsamında 2017 yılından bu yana gençlere yönelik Dijital Gazetecilik Atölyeleri düzenleniyor.

Ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında 30’dan fazla eğitim kurumunda gerçekleştirilen Dijital Gazetecilik Atölyelerinden, dezavantajlı konumda olanlar başta olmak üzere, farklı sosyal gruplardan ve coğrafi bölgelerden 1800’den fazla lise öğrencisi programa dahil olarak eğitim aldı.

Projenin temel hedefi, gençlerin dünyada somut bir değişim yaratma yeteneklerini fark ederek dijital medyanın gücünü, evrensel bir insani değer oluşturmak ve tüm dünya vatandaşlarını içine alan toplumsal bir bilinç yaratmak üzere kullanmalarına katkı sağlıyor.

