TRT-EBA TV canlı izleme... Online TRT-EBA TV izleme...
23 Mart’ta başlayan uzaktan eğitim TRT EBA TV aracılığıyla yapılıyor. Peki, TRT EBA TV'ye nasıl ulaşılır? TRT EBA TV canlı izleme...
Uzaktan eğitim programı kapsamında 3 farklı kanal, HD (yüksek çözünürlüklü) ve SD (Standart çözünürlüklü) toplam 6 kanaldan yayın yapılıyor.TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV Ortaokul ve TRT-EBA TV Lise olmak üzere 3 kanal uzaktan eğitimde kullanılanılıyor.
TRT EBA TV canlı izleme linkleri
TRT EBA TV İlkokul için tıklayınız
TRT EBA TV Ortaokul için tıklayınız
TRT EBA TV Lise için tıklayınız
TRT-EBA TV televizyon kanalları yayın akışları
Yayın akışlarına "eba.gov.tr" ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecek. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecek.
TRT-EBA TV yayınlarının tekrarları olacak mı?
Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine "eba.gov.tr" ve TRT internet sitelerinden öğrenilebilecek. Ayrıca "eba.gov.tr" üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.