Trabzon Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fatih Eğitim ile Spor Bilimleri Fakültelerinde birer profesör görevlendirilecek. Fatih Eğitim Fakültesine 3, İlahiyat Fakültesine 2, Spor Bilimleri Fakültesine ise 1 doçent atanacak.

Hukuk Fakültesine 2, İletişim ve Spor Bilimleri Fakülteleri ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Devlet Konservatuvarı, Vakfıkebir ve Beşikdüzü Meslek Yüksekokullarında da birer doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.

Ayrıca, Hukuk Fakültesine 15, Rektörlük bünyesindeki Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine 3, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine 2, Bilgi İşlem Daire Başkanlığına, Teknoloji Transferi ve Proje Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Fatih Eğitim ve İletişim Fakültelerine ise birer araştırma görevlisi alınacak.

Kadrolara başvurular, 20 Kasım 2020 tarihine kadar yapılabilecek.

