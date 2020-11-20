Üniversite Senatosunda, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinin ilerleyişi görüşüldü, yeni kararlar alındı.

Öğrenci ve üniversite mensuplarının salgından en az etkilenmesini sağlamak amacıyla tüm detaylar ele alındı.

Sınavlar da uzaktan yapılacak

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda lisansüstü programlarımızdaki tüm dersler ile İlahiyat Fakültesi birinci sınıfındaki Arapça, Kur'an ve Osmanlıca derslerinin yanı sıra Meslek Yüksekokulu Su Altı Teknolojisi Programı 1 ve 2. sınıftaki tüm dersler, isteğe bağlı İngilizce/Arapça hazırlık sınıfındaki derslerin yüz yüze yapılması yönünde daha önce alınan karar iptal edilmiştir. Öğrencilerimizin tamamı uzaktan eğitme devam edecektir."

Daha önce yüz yüze yapılacağı duyurulan sınavlar da uzaktan gerçekleştirilecek.