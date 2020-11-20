Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim 22 Kasım 2020’de yapılacak.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 30 Eylül'de sona erdi

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı 22 Kasım'da uygulanacak. Sınava başvurular, 15-30 Eylül'de yapıldı.

2020 KPSS Ortaöğretim yapılacak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. KPSS Ortaöğretim adayları ve sınavda görevli olacaklar sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

İçişleri Bakanlığı Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler Genelgesine göre;

Başkanlığımız tarafından yapılacak sınavlara katılacağını (Sınava Giriş Belgeleri ile) belgeleyen adaylar ile Sınav Görevlileri sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır. pic.twitter.com/pNO4EeUinU — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) November 18, 2020

Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman?

21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecek.

KPSS 2020 ne zaman?

2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020’de yapıldı.

2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül’de gerçekleşti.

KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de yapıldı.

KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da yapılacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.