Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yüz binlerce öğrencinin hayatının seyrini belirleyen lise tercihleri netleşirken sınavla öğrenci alan mesleki ortaöğretim kurumları sıralamasında Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ön sıralarda yer aldığını belirtti.

Kurulduğu yıldan itibaren yoğun ilgi gören Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, bu yıl da Millî Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sistemi tercih sıralamasında yüzde 1'lik dilimde yer aldığını ifade eden Koç, 460-480 puan aralığında bulunan öğrencilerin tercih ettiği lisenin, birçok fen lisesini geçerek Anadolu Teknik Programı türünde Türkiye'nin en yüksek puanlı lisesi olduğunu ifade etti.

Koç, lisenin yüzdelik dilimlerinin tavan 0,40, taban 1,91 olduğunu bildirdi.

"Lise, Türkiye'nin siber kahramanlarını yetiştiriyor"

3. yılına giren Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin ilk senelerinde İngilizce ve Rusça hazırlık eğitimlerini tamamladıktan sonra siber güvenlik alanında eğitimlerinin başladığını aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Lise, Türkiye'nin siber kahramanlarını yetiştiriyor. Türkiye'nin en başarılı öğrencilerinin siber güvenlik alanında eğitim veren bir okulu tercih etmesi, bu alanda gelecekte ülkemizin yetkinliklerini de artıracak. Lisemizin, İstanbul Teknopark içerisinde yer almasını da özellikle istedik. Çünkü burada geleceğin siber güvenlik alanında uzman mühendis adayları, siber güvenlik ekosistemi içerisinde mühendis abileriyle, ablalarıyla da iç içe oluyorlar. Geleceğimiz olan bu gençlerimizi, inşallah ileride Türkiye'nin siber kahramanları olarak göreceğiz."