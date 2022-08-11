Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 10:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
DGS sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından 3 temmuz tarihinde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı.
Açıklamayı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) yaptı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, "03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.
Adaylar sonuçlarına ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
Etiketler: ÖSYM
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