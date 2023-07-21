Açık 32.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 21.07.2023 10:30

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, üniversite tercihleri için rehber hazırladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, üniversite tercihi yapacak gençlere Bakanlık tarafından yürütülen faaliyet ve destekleri kapsayan bir rehber hazırladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, üniversite tercihleri için rehber hazırladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yazılı açıklamasında, aydınlık yarınların umudunun gençler olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin kimi zaman yorulduğunu ama asla pes etmediğini ve yoğun bir süreci tamamladığını kaydeden Kacır, "Hayalinizdeki geleceğe giden bu yolda, kritik dönemeçlerden biri olan üniversite tercih dönemi geldi. Kaygılarınızı, tereddütlerinizi, içinde bulunduğunuz süreçteki kararsızlıklarınızı anlıyorum. 'En doğru tercihi nasıl yapabilirim?' sorusuna cevap aradığınız bu günlerde size destek olmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, bu doğrultuda Bakanlık tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgileri ve tercihlerine ışık tutabilecek verileri hazırladıkları sayfada öğrencilerin kullanımına sunduklarını bildirdi.

"Geleceğiniz adına en doğru kararı vereceğinizden şüphem"

Gençlerden, sadece tercih kılavuzlarına, taban puanlara ve sıralamalara bakarak karar vermemelerini ve tercih etmeyi düşündükleri üniversiteleri, bölümleri mutlaka bizzat ziyaret etmelerini isteyen Kacır, şunları kaydetti:

"Mezunu olmayı hayal ettiğiniz bölümde eğitim görmüş kişilerle iletişime geçmeye çalışın. Araştırma merkezlerini ve enstitüleri, teknoparkları, AR-GE ve tasarım merkezlerini görmeyi ihmal etmeyin. Burada paylaştığımız verilerin geçtiğimiz döneme ait olduğu ve yeni kurulan üniversitelerin de gelecekte benzer başarılara imza atabileceğini de mutlaka dikkate alın. 'Türkiye Yüzyılı' hedefine inanan ve 'Milli Teknoloji Hamlesi' ideallerine sahip çıkan gençler olarak, geleceğiniz adına en doğru kararı vereceğinizden şüphem yok. Sizlerden beklentimiz, dünyanın değişimine öncülük edeceğiniz işlere imza atma iddiasından ve hayallerinizden asla vazgeçmemenizdir. Kararınız ne olursa olsun, 'Milli Teknoloji Hamlemizin en önemli unsuru olan siz gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğimizden emin olmanızı isterim. Ülkemizi müreffeh ve tam bağımsız yarınlara taşıyacağınız inancıyla sizi sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun."

Yetiştirilen doktora öğrencilerine kadar önemli bilgilere ulaşılabiliyor

Kacır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise "Tercih Rehberi"ne ilişkin detaylara yer verdi.

Buna göre, öğrenciler tercih etmeyi düşündükleri üniversitelerin alan bazlı yetkinlik analizini karşılaştırabiliyor, destek verilen teknoloji tabanlı girişimler, AR-GE personeli ve merkezleri, teknoparklardaki tasarım ve AR-GE personelinin yanı sıra üniversite-sanayi işbirliğinde yetiştirilen doktora öğrencilerine kadar önemli bilgilere ulaşabiliyor.

ETİKETLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı YKS
Sıradaki Haber
YKS sonuçlarına ilişkin sayısal veriler belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:07
Deniz salyangozu ihracatından 8 milyon dolar gelir
12:08
İzmir'de işçi servisi yakıt tankeriyle çarpıştı: 16 yaralı
11:58
Türkiye'de son 10 günde 203 orman yangını çıktı
12:03
Ziyaretçi yoğunluğu yaşayan Gök Medrese, eğitime de kapılarını açıyor
11:54
Kanada'da yangınlara müdahale eden helikopterin düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti
11:46
Makine ihracatı ilk yarıda rekor kırdı
Bursalı kadınlar yöresel kıyafetleriyle rafting yaptı
Bursalı kadınlar yöresel kıyafetleriyle rafting yaptı
FOTO FOKUS
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde doğal gaz patlaması
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde doğal gaz patlaması
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ