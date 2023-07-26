Sakarya Üniversitesi araştırma üniversitesi olma yolunda

URAP (University Ranking by Academic Performance) Laboratuvarı tarafından, üniversitelerin güçlü ve gelişmeye açık yönlerini belirlemek için hazırlanan alan sıralaması 2022-2023 sonuçları açıklandı.

Sıralamada, Sakarya Üniversitesi Türk üniversiteleri içerisinde Makine Mühendisliği ve Malzeme Mühendisliği alanlarında Türkiye’de ilk 10’da yer aldı. Böylece Sakarya Üniversitesi, 2 alanda sıralamasını yükseltirken 2 yeni alanda da sıralamalara girdi. Matematik Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji alanlarında ise ilk 20’de yer aldı.

Hazırlanan raporda genel sıralamada ise Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında 17. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Sakarya Üniversitesi Dünya sıralamasında ise 1498. sıradan 1360. sıraya yükseldi.

"Türkiye’de birinciliğini sürdüren üniversite olma özelliğine sahip"

Sakarya Üniversitesi 2023 yılında YÖK’ün yeni vizyonu arasında yer alan Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi’nde Pilot Üniversite olarak seçildi. YÖK tarafından “bilişim ve siber güvenlik” alanında önemli çalışmalar yürüten Sakarya Üniversitesi YÖK tarafından Bilgi Güvenliği alanında ‘öncelikli alan’ misyonuna sahip Üniversite olarak ilan edildi. Sakarya Üniversitesi ayrıca 54 lisans, 14 lisansüstü program olmak üzere toplam 68 programı akredite edilmiş, Türkiye’de birinciliğini sürdüren üniversite olma özelliğine sahip.

Sakarya Üniversitesi’nin araştırma üniversitesi olma hedefine ulaşacağına inandığını belirten Rektör Hamza Al şunları kaydetti;

Araştırma üniversitesi olma hedefiyle yola çıktık, tüm ekip olarak buna odaklandık. Son bir yıl içerisinde kurumumuzu bu hedeflere taşıyacak çok değerli çalışmalar gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Öğretim üyelerimiz; TÜBİTAK, Birleşmiş Milletler ve AB projelerinde, proje yürütücüsü olarak görev yapmaktalar.