Açık 24.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 25.06.2025 22:45

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesinde mezuniyet coşkusu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Külliyesi'nde 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesinde mezuniyet coşkusu

Törene, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Şakir Uslu'nun yanı sıra askeri ve sivil erkan, akademik ve idari personel ile mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Üniversitemizden 8 bine yakın mezun veriyoruz"

Törende konuşan Kemalettin Aydın, bugün tarihe bir not düştüklerini, yalnızca bir mezuniyet töreni yapmadıklarını belirterek, mesleğe adanmışlığa şahitlik edilen bir günün yaşandığını söyledi.

Prof. Dr. Aydın, "Bu yıl itibarıyla üniversitemizden 8 bine yakın mezun veriyoruz. Bunların içerisinde Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 271 kahraman evladımızı mezun ediyoruz. Ordumuzun nam hesabına yetiştirdiğimiz yiğitlerin de geleceği ve bu ülkeye olan görevleri aydınlık içinde olsun. Onlar sadece bir diplomayla değil, aynı zamanda bir yemine, sancağa ve bir millete hizmet etme ideali ile mezun oluyorlar." diye konuştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesinde mezuniyet coşkusu

Üniversite bünyesinde 25 bin öğrenciden 1202'sinin askeri öğrenci olduğunu aktaran Aydın, SBÜ'nün yurt dışında 2 bin öğrenciye eğitim verdiğini kaydetti.

Aydın, üniversitenin tarihi misyonuna dikkati çekerek, Çanakkale'den 15 Temmuz'a uzanan hekimlik kahramanlıkları ile Kovid-19 pandemisinde ve 6 Şubat depremlerinde gösterilen fedakarlıkların, SBÜ'nün taşıdığı değerlerin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından tören, kortej yürüyüşü, öğrencilerin kep atması ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

ETİKETLER
Eğitim Sağlık Çalışanları
Sıradaki Haber
Maarif Modeli, OECD'nin öğrenme pusulasına özgün bir yorum getiriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:43
İran'ın bazı bölgelerinde uçuşlar yeniden açıldı
23:48
Tekirdağ'da karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmalarına yarın devam edilecek
23:21
Anız yangını seyir halindeki yakıt yüklü tankere sıçradı
22:45
İspanya "ticaret anlaşmasıyla" tehdit eden Trump'a AB'yi gösterdi
22:41
Anket: ABD halkının çoğunluğu İran'a yönelik hava saldırılarını desteklemiyor
22:41
İklim Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda
Bangladeş’deki Dulhazara Safari Parkı’nda vahşi yaşam
Bangladeş’deki Dulhazara Safari Parkı’nda vahşi yaşam
FOTO FOKUS
Anız yangını seyir halindeki yakıt yüklü tankere sıçradı
Anız yangını seyir halindeki yakıt yüklü tankere sıçradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ