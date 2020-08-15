Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) aldığı karar doğrultusunda isteyen özel okulların 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacağını anımsattı.

Her özel okulun uzaktan eğitime ilişkin çalışmalarını bağımsız şekilde yürüttüğünü belirten Dal, bu dönemde özel okulların varlığını sürdürebilmesi için ciddi bir altyapıya sahip olması gerektiğini söyledi.

Özel okulların mart ayından itibaren uzaktan eğitime başladığını hatırlatan Nurullah Dal, "Tatil süresince de özel okullar ciddi yatırımlar yaptı. Okulların, altyapı eksiklikleri tamamlandı, internet için sunucular yenilendi, yeni programlar alındı ve uzaktan eğitimi daha nitelikli hale getirmek için adımlar atıldı." diye konuştu.

"Öğretmenlerimizin yeni normale göre tüm eğitimleri verildi"

Salgının devam etmesi halinde özel okulların da sorunlar yaşayacağını kaydeden Dal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özel okullarda kimse mecburi eğitim görmüyor. Bu okulları 1 milyon 400 bin velimiz tercih ediyor. Geçen yıl verilen uzaktan eğitimden rahatsız olan veli sayımız 50-60 bini bulmaz. Eğitimler konusunda birçok velimizden teşekkür aldık. Veliler okulları, öğretmeni, velileri kıyaslayarak, alternatiflerini inceleyerek özel okula çocuğunu kaydettiriyor. Dünyada yaşanan bu ekonomik krizden herkes etkilendi. Tahminim özel okul kayıtları geçen yıla göre yüzde 10 azaldı. Bunun yarısı 'Ne olacak, yıl boyunca uzaktan eğitim mi olacak' diye yeni kayıt yaptırmadı, diğer yarısı da ekonomik sıkıntıya girdiği için kayıt tazelemedi. Ancak uzaktan eğitime geçileceğinin duyulmasının ardından arayışlar ve kayıtlar gelmeye başladı. Devlet okuluna devam etmek istemeyenler özel okula kayıt yaptırmaya, tercihlerini bu yönde kullanmaya başladı. Yüz yüze eğitim için özel okulların sınıf mevcutları müsait. Haftada 3 gün 3 gün değil de tam gün eğitim yapılabilmesi mümkün. Özel okullarımız her türlü koşulda yüz yüze de olsa uzaktan da olsa eğitim vermeye hazır. Öğretmenlerimizin yeni normale göre tüm eğitimleri verildi. Okullarımızla da öğretmenlerimizle de yeni eğitim öğretim yılına hazırız. Öğrencilerimizle bir an önce birlikte olmayı bekliyoruz. "

Özel okulların, uzaktan eğitim süresince verilmeyen servis ve yemek hizmetlerine yönelik ücretleri iade ettiğini belirten Dal, bazı velilerin ücretlerini aldığını bazılarının ise yeni eğitim öğretim yılına ilişkin ücretlerden mahsuplaştığını söyledi.

Daha önce alınan karar gereği 17 Ağustos sonrası telafi eğitimlerinin yapılmasının planlandığına işaret eden Dal, "Yeni dönemde de telafi için 15 gün okula gidilmesi halinde, yemek ve servis hizmeti hesaplanarak mahsuplaşma yapılacaktı. Ancak yüz yüze eğitime telafi için müsaade edilmediğinden ve 21 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılına başlanacağından, geçen yılın hesabını özel okulların artık bekletmemesi gerekiyor. Bu noktada velilerimiz okullarıyla görüşerek varsa alacakları bunları mahsuplaşabilirler." diye konuştu.

MEB'in ücretsiz ders kitaplarını okullara gönderdiğini anımsatan Dal, velilerin kitapları okullarından temin edebileceğini söyledi.

Dal, bundan sonraki süreçte, eğitim aldıkları özel okuldan ayrılmak isteyenlerin olması halinde de ilgili yönetmelik doğrultusunda işlemlerin yapılacağını belirterek, "Yönetmelikte her şey açık, okullarıyla görüşürler, yüzde 10 kesintiyle ücretlerini alırlar. " ifadesini kullandı.