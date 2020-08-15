Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulamasından alınan HES kodu, artık sınav başvurularında da kullanılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavlara başvurularda adaylardan HES kodu bilgisi isteneceğini açıkladı.

Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir. pic.twitter.com/co48ixnAW2 — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 13, 2020

HES kodu, kişilerin koronavirüs riski taşıyıp taşımadığının kurumlarla paylaşılmasını sağlıyor. Böylece sınavlara girecek adayların risk durumu ÖSYM ile de paylaşılmış olacak.

HES kodu nasıl alınır?

HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekiyor. Alınan önlemlerle sınavların daha güvenli bir şekilde yapılması planlanıyor. HES kodu almanın ise 3 yöntemi var.

- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne giriliyor. "HES kodu oluştur" butonuna tıklanıyor, kod kullanım süresi seçiliyor ve kod oluşturuluyor.

- HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve kod geçerlilik süresi (gün sayısı olarak) yazılıyor ve 2023'e kısa mesaj (SMS) olarak gönderiliyor.

- e-Devlet üzerinden HES kodu araması yapılıyor, açılan sayfada HES kodu butonuna tıklanıyor. HES kodunun üretileceği kişi seçimi yapılarak devam ediliyor. Kodun ismi ve geçerlilik süresi belirleniyor, kod oluşturma işlemi tamamlanıyor.

Başvurularda HES kodu nasıl kullanılır?

ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'nde (ais.osym.gov.tr) başvuru ekranında HES kodunun girileceği bölüm doldurulacak.

Kodu girmeden başvuruya devam edilmesi durumunda adaylar, "HES kodu bilgilerinizi sisteme kaydederek başvuru işlemini yeniden başlatınız" uyarısını alacak.

Sistemde yer alan "Profilim" bölümünden "HES Kodu Bilgilerim" alanına girilecek. Ardından "Yeni Kayıt" butonuna basılarak başvuru işlemine geçilebilecek.