Üniversite adayları hayallerini gerçekleştirmek için artık son virajda.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) hazırladığı kamu spotunda, sınav öncesi adayları kritik konularda şöyle uyardı:

"Sınava 1 saat kala binada hazır olun. Fotoğraflı kimlik ve sınava giriş belgenizi yanınızda bulundurun."

ÖSYM, hafta sonu yapılacak sınav için kamu spotu hazırladı, adayları uyardı. 45 saniyelik animasyonda, 3 başlık vurgulandı.

Adaylara, sınava giderken fotoğraflı kimlik ve giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerektiği hatırlatıldı.

Nüfusta YKS nöbeti

TC kimlik kartı olmayan ya da nüfus cüzdanında fotoğraf bulunmayan adaylar için Nüfus Müdürlüklerinin açık olacağı belirtildi.

Son olarak adaylardan oturuma 1 saat kala sınav binasında hazır bulunmaları istendi.

Ve 15 dakika kuralı...

Her sınavda olduğu gibi YKS oturumlarında da geç kalan adaylar salona alınmayacak.

Kaynak: TRT Haber