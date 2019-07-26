Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yapılan duyuruda, 28 Temmuz Pazar günü düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne katılacak (ÖABT) adaylara hatırlatma yapıldı.
Buna göre adaylar, sınavın sabah oturumu için saat 10.00, öğleden sonra oturumu için de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
2019-ÖABT Adaylarımıza Hatırlatma pic.twitter.com/juJCP6zA9h— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) July 26, 2019
Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.
Kaynak: TRT Haber