Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ÖSYM tarafından 23-29 Temmuz'da alınacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde, 3 bin 960 komisyonda 13 bin 985 eğitimciyle üniversite adaylarına yardımcı oluyor.

Ankara Gölbaşı'ndaki Erdem Bayazıt Anadolu Lisesinde de adaylar, rehber öğretmenlerinin yol göstericiliğinde gelecek planlarını belirliyor.

Okulun rehber öğretmeni Serhat Yıldırım, dün itibarıyla başlayan tercih danışmanlığının 29 Temmuz'a kadar devam edeceğini söyledi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Yıldırım, "Hem kendi öğrencilerimize hem de dışarıdan gelen üniversite adaylarına YKS tercihlerinde yardımcı oluyoruz. Burada adaylara bölümlerle ilgili bilgilendirmede, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ardından adaylarımız sistem üzerinden kendileri tercihlerini yapıyorlar. Biz bir danışmanlık hizmeti veriyoruz" dedi.

Adaylar tercih sürecinde acele etmemeli

Öğrencilerin tercih sürecinde kararsızlık yaşayabildiğini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Üniversite adayları, tercih sürecinde acele etmemeli. Detaylı araştırmaları, bilgi almaları çok önemli çünkü sadece bir meslek değil bir yaşam biçimi seçiyorlar. Önemli bir karar. Adaylarımız bütün bir yıl emek verdiler, sınava hazırlandılar. Sınav puanını yorumlamak da o kadar önemli. Stratejik bir haftadayız. Çok önemli bir karar verecekler. Bu nedenle acele etmelerini istemiyoruz."

Yıldırım, Yükseköğretim Kurulunun Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) sitesinden üniversiteler ve sıralamalarla ilgili her türlü bilgiye ulaşma imkanı olduğuna dikkat çekerek, veliler için tavsiyelerini şöyle sıraladı:

"Velilerimiz için de elbette biraz stresli bir dönem bu. Çocukları için en iyisinin olmasını istiyorlar. Fakat tavsiyeler bazen fazla baskıya dönüşebiliyor. Velilerimizden tek bir şey rica ediyoruz; fikir, bilgi versinler ama son kararı adaya bıraksınlar. Biz yetişkinler zamanında kendi ulaşamadığımız hedeflere çocuklarımızı yönlendirme eğiliminde olabiliyoruz. Çocukların ilgi ve yetenekleriyle velilerin istekleri arasında bir çatışma olabiliyor. Son kararı çocuğa bırakmak gerekiyor. Aile içerisinde üniversite eğitimiyle ilgili ekonomik unsurlar için ortak karar verilebilir ama hangi bölümün okunacağı ile ilgili son kararı adayın vermesi gerekiyor."

"Tercih danışmanlığı hizmetinin bize çok faydası oluyor"

2019-YKS'ye katılan 18 yaşındaki Yusuf Alpaslan, "Hukuk fakültesini kazandım sayılır. Ankara'da, Eskişehir'de üniversiteler tutuyor. Sıralamam 24 bin. En başından beri hukuk okumak istiyordum, bunun için çalıştım. Tercih danışmanlığı hizmetinin bize çok faydası oluyor. Gideceğimiz üniversiteler, imkanları hakkında fikir sahibi olabiliyoruz" dedi.

18 yaşındaki Dilan Çaptuğ da MEB tarafından sağlanan tercih danışmanlığı hizmetinin kendileri için çok faydalı olduğunu dile getirdi.

Sınav puanının kendisini mutlu etmediğini, seneye tekrar hazırlanmak istediğini vurgulayan Zehra İspirli ise, "Tercih danışmanlığı hizmeti ile öğretmenlerimize danışıp, fikir alışverişinde bulunabiliyoruz. Tercihlerimizi daha doğru bir şekilde yapabiliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA