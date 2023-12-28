ÖSYM bu yıl 11 milyonun üzerinde adaya hizmet verdi

Ersoy, ÖSYM'nin 2023 yılı verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl içinde 66 oturumda 52 sınavın düzenlendiği bilgisini verdi.

Bu sınavlara 11 milyon 202 bin 784 adayın başvurduğunu aktaran Ersoy, "Kamu kurum ve kuruluşları için 26 merkezi yerleştirme işlemi yapıldı. Sınavlarda 194 testte toplamda 10 bin 696 soru kullanıldı. Soruların oluşturulması ve bilimsel denetim sürecinde 1820 akademisyen görev aldı." ifadelerini kullandı.

Ersoy, 2 yurt dışı, 3 genel, 91 il, 111 ilçe sınav koordinatörlüğü ve 6 bin adayın aynı anda sınava katıldığı elektronik sınav merkezleriyle adayların ihtiyaçlarına cevap verildiğini vurgulayarak, 229 sınav merkezi ve 14 bin 474 başvuru merkezi ile bu kapsamda faaliyet gösterildiğini, bu yıl içinde 25 ilçede yeni sınav merkezinin hizmete açıldığını belirtti.

"Tüm aşamalar özveriyle gerçekleştirildi"

Ersoy, "Sınav evraklarının bölgelere, ilçelere kadar gönderilmesi, sınav bitişinde evrakların merkeze ulaştırılması işlemlerinde yaklaşık 2 bin şehirler arası, 17 bin şehir içi nakliye aracı kullanıldı. Sınavlar için 30 binden fazla bina, 20 bin üzeri yedek salon ve yaklaşık 600 bin salon, 11 milyondan fazla kitapçık ve kırtasiye seti, yaklaşık 1000 jammer ve 35 bin dedektör kullanıldı. Sınav süreçleri yaklaşık 350 bin kamera çekimiyle takip edildi. Toplam 1 milyon 530 bin 663 kişi sınavlarda görev yaptı." bilgisini verdi.

"YKS başarıyla tamamlandı"

Ersoy, 3 milyon 527 bin adayın başvurduğu 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) başarıyla tamamlandığını ifade ederek, YKS'nin 3 oturumunda uygulanan testlerdeki 691 sorudan iptal edilen sorunun olmadığını kaydetti.

Bu sınavda 902 bin 95 kişinin görev aldığını aktaran Ersoy, tüm süreçlerin 91 bin 963 kamerayla izlendiğini, 2023-YKS'nin 22 sınav merkezinde ilk kez uygulandığını bildirdi.

Sınava ikamet ettiği sınav merkezi dışında giren depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlandığını aktaran Ersoy, "Deprem bölgesindeki adaylardan sınav ücreti alınmadı. Böylece YKS'de 1 milyon 27 bin 209 bin kişi başvuru ücretinden muaf tutuldu." ifadesini kullandı.

Ersoy, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) süreciyle ilgili de şunları aktardı:

"Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 790 bin 317, Eğitim Bilimleri oturumuna 480 bin 543 aday katıldı. Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz'da 100 bin 265 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. KPSS süreci, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) yapılmasıyla son buldu. ÖABT'ye 428 bin 360 aday katıldı. Tüm oturumlar baz alındığında 1 milyon 799 bin 485 aday 2023 yılı KPSS oturumlarına katıldı. Birey bazlı düşünüldüğünde 792 bin 229 aday KPSS oturumuna katıldı. Bu süreçte 29 test, 1835 soru kullanıldı. 2023-KPSS oturumlarına 400 binin üzerinde deprem bölgesinden başvuru geldi ve bu adaylar sınav ücretinden muaf tutuldu."

"e-Sınav merkezlerinin sayısının artırılması hedeflenmekte"

Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-Sınav merkezlerinde Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca, Rusça ve Yunanca dillerinden elektronik sınav yapıldığına değinen Ersoy, aynı anda yaklaşık 6 bin adayın e-Sınav merkezlerinde sınava alınabildiğini ve sınav sonuçlarının aynı gün açıklandığını ifade etti.

Adayların, tam güvenlikli e-Sınav merkezlerine biyometrik yöntemlerle ve kendilerine özel kabinlerde alındığını kaydeden Ersoy, "2023 yılında 12 e-YDS, 3 e-YÖKDİL, EUS ve STS Eczacılık ile toplam 17 sınav elektronik ortamda uygulandı. Bu sınavlara 60 bine yakın aday katıldı. Ayrıca Dört Becerili İngilizce Sınavının (e-TEP) pilot uygulamaları, elektronik ortamda düzenlendi. e-Sınav merkezlerinin sayısının artırılması hedeflenmektedir." açıklamasını yaptı.

"EUS ve STS Eczacılık ilk kez elektronik ortamda uygulandı"

ÖSYM Başkanı Ersoy, "Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) ve Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS Eczacılık) bu yıl ilk kez elektronik ortamda uygulandı. Daha önce kağıt tabanlı olarak yapılan sınavlar, yabancı dil sınavlarının dışında uygulanan ilk elektronik sınav oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavını 13 yıl aradan sonra 2 kez düzenlediklerini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"TR-YÖS/1 yurt dışında KKTC Lefkoşa, Tunus, Suudi Arabistan, Kazakistan, Kırgızistan, Almanya, Azerbaycan, Özbekistan ve Afganistan'da, TR-YÖS/2 KKTC Lefkoşa, Tunus, Suudi Arabistan, Kırgızistan, Almanya, Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Katar, Kuveyt, Moritanya ve Rusya'da uygulandı. Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilerin katıldığı TR-YÖS ile yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz."

"1 milyon 614 bin 280 adaya ücretsiz sınav uygulaması"

Ersoy, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası afet bölgesinden YKS, KPSS ve Dikey Geçiş Sınavına (DGS) başvuru yapan adaylar ile çeşitli sınavlarda şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından 1 milyon 614 bin 280 adaya ücretsiz sınav başvurusu ile sınav tercihi ve yerleştirme hizmetinin verildiğini bildirdi.

Afet bölgesinde dönemsel olarak gerçekleştirilen ücretsiz sınav uygulamasının şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ve gazi çocuklarına yönelik sürekli olarak devam ettiğini aktaran Ersoy, engellerinden bağımsız olarak her adayın barındırdığı bilgi ve becerilerin ölçülebilmesini önemli bir amaç olarak kabul ettiklerini ve adil sınav uygulamalarının gerçekleştirilmesini sağladıklarını kaydetti.

Adayların engel durumlarına göre nasıl bir desteğe ihtiyaç duyduklarını ve sınav sırasında bu desteğin hangi araçlarla sağlanacağını belirlediklerini aktaran Ersoy, ÖSYM tarafından bu yıl yapılan sınavlara 33 bin 766 sağlık sorunu veya özel durumu bulunan adayın başvurduğu bilgisini paylaştı.

"ÖSYM'yi 50. yılında daha yukarıya taşıyacağız"

Ersoy, ÖSYM Başkanlığının 2023 yılında hedeflerinin daha ilerisine ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"ÖSYM Akademi kuruluşu için gerekli çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Cumhuriyetimizin 100. yılında 'Türkiye Yüzyılı' bilinciyle çıkılan yolda ÖSYM olarak bizler de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. ÖSYM'yi 50. yılında geçmişten aldığımız mirasla daha yukarıya taşıyacağız."