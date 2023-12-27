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Eğitim
TRT Haber 27.12.2023 12:30

Öğretmenlerin yer değiştirme başvuru tarihleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazereti ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği başvuruları, 2-8 Ocak 2024 tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin yer değiştirme başvuru tarihleri açıklandı
[Fotograf: AA]

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusunu bakanlığın internet sitesinde yayımladı.

Duyuruya göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler birinci aşamada 2-8 Ocak 2024 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecek. Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 13-17 Ocak 2024 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden eğitim kurumu tercihinde bulunacak.

Atamalar 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri, 19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yapılacak.

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