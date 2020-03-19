Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 9 sınavın ertlenmesi yönünde karar alındı.

Ertelenen sınavlar şöyle:

29 Mart tarihinde yapılması planlanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının3 Mayıs tarihinde,

4 Nisan tarihinde yapılması planlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının 3 Ekim tarihinde,

12 Nisan tarihinde yapılması planlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının 17 Mayıs tarihinde,

18 Nisan tarihinde yapılması planlanan Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs tarihinde,

19 Nisan tarihinde yapılması planlanan Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs tarihinde,

26 Nisan tarihinde yapılması planlanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının 20 Eylül tarihinde,

3 Mayıs tarihinde yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının10 Mayıs tarihinde,

16 Mayıs tarihinde yapılması planlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının 29 Ağustos tarihinde,

20 Eylül tarihinde yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının 16 Ağustos tarihinde yapılmasına karar verildi.

2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı.