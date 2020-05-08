Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı.

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin Bakanlık merkez binasında açıklama yaptı.

Selçuk “Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır.” dedi.

Yaz tatilinde okul var mı?

Selçuk, Instagramdan yaptığı paylaşımda, öğrencilerden "Yaz tatilinde okul var mı?" sorusu alınmaya devam edildiğini ifade etti.

Yaz tatili süresince okulların kapalı olacağını hatırlatan Selçuk, öğrencilerin tatilini ellerinden almayacaklarını söyledi.

Selçuk, paylaşımında öğrencilere şöyle seslendi:

"Okul yok. Konuşmak, doyasıya oynamak, bulutları izlemek, uçurtmayı uçurmak, uçaklara el sallamak, toprağa dokunmak, bir çiçeği koklamak var. Kuşlarla oynamak, kuşlar gibi olmak var. EBA yine açık, EBA TV yine yayında. Önümüzdeki senenin hazırlık dersleri var. İsteyen öğrenciler için uzaktan eğitimle yaz okulu var. Hazırladığımız güzel yayınlar, eğlenceli içerikler var. Okul yok ama ondan eminiz, tamam mı?"

Okullar tatil edilmişti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve velilerin sağlığı için ülke genelindeki bütün okulların 16 Mart Pazartesi'den itibaren 30 Mart Pazartesi'ye kadar 2 hafta süreyle tatil edilmesinin kararlaştırıldığını belirtmişti.

Daha sonrasında okulların tatil edilmesi kararı 30 Nisan'a kadar uzatılmıştı.