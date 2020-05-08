Yüzbinlerce öğrencinin katılacağı Lise Geçiş Sınavı ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı için hazırlıklar sürüyor. LGS’nin 20 Haziran’da, YKS’nin ise 27-28 Haziran’da yapılmasına karar verildi. Bu seneye özgü olarak LGS ve YKS’de bazı önemli değişikliklere de gidildi. Eğitim Uzmanı Burçak Özel, öğrencilere çok özel tavsiyelerde bulundu.

Kalan süreyi verimli kullanmak önemli

Burçak Özel, öğrencilerin bu süreçte yapması gereken en önemli işin, sınavlara odaklanıp hedefleri için çalışmak olduğunu söylüyor. Özel’in ilk tavsiyesi, sınav tarihi daha önde olan LGS adayları için...

“Öğrencilerin sınava hazırlık düşüncesinden kopmamaları gerekiyor. Sene başından beri emek verdiler. Çalışmalarının karşılığını alabilmek, hedefledikleri yere girebilmek için daha sıkı çalışmalılar” diyen Özel'in önerileri şunlar:

“Kalan süreyi verimli kullanmaları gerekiyor. Konu tekrarı yapabilirler. Eğer konu tekrarları bittiyse, deneme sınavlarını çözmeye başlayabilirler. Deneme sınavlarında çıkan eksiklerini kendi kitaplarından çalışarak telafi edebilirler. Kaynakları biten veya kaynak bulamayan öğrenciler olabilir. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS öğrencileri için çok güzel bir soru paketi hazırlıyor. Bunlar müfredata yönelik sınavda çıkacak tarzda sorulardan oluşuyor. Ayda iki kere yayımlanıyor. Bunları çözerek sınav sürecine daha sağlam bir şekilde hazırlanabilirler.”

Öğrenciler kendi okullarında sınava girecek

Bu yıl LGS’de bir ilk de gerçekleşti. Her öğrenci kendi okulunda sınava girecek. Bunun bir avantaj olduğunu ifade eden Burçak Özel, “Öğrenciler, böylece benimsedikleri yerde sınava girmenin rahatlığını görecek. Okul müdürleri, sınava giriş belgelerini öğrencilere sınav günü verecek. Bununla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı detaylı bir video yayınlayacak. Oradan bilgi alabilirler” diyor.

Sınav, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek yapılacak. Oturma düzeniyle ilgili çalışmalar buna göre olacak. Tedbir amacıyla öğrencilere maske dağıtılacak. Özel, bu nedenle öğrencilerin deneme sınavlarını maske takarak çözmesini öneriyor.

Eksik konular tamamlanmalı

27-28 Haziran tarihlerinde yapılmasına karar verilen YKS için de geri sayım başladı. Eğitim Uzmanı Burçak Özel, üniversite hayali kuran öğrenciler için şu tavsiyelerde bulundu:

“YKS öğrencilerinin 4 seneden beri verdiği bir emek var. Zamanı verimli bir şekilde kullanmak için plan yapmaları gerekiyor. Öncelikli olarak hiç bilmedikleri ya da eksik oldukları konuları çıkarıp, gün içerisinde o konulara bakmaları lazım. Daha sonra yine aralıklı olarak tekrar yapmaları gerekiyor. Öğrendikleri konularla ilgili sorular çözmeliler.”

TYT için 30 dakika ek süre verildi

Bu yıl YKS’ye girecek öğrenciler, lise son sınıfın ikinci dönemindeki derslerden muaf tutulacak. Sınavla ilgili önemli bir karar da süre ile ilgili... Sadece bu yıl için Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) 135 dakikalık süresi, 30 dakika daha uzatılarak 165 dakikaya çıkarıldı. Bunun önemli bir avantaj olduğuna değinen Özel, “Öğrenciler deneme sınavını 135 dakikaya göre planlayıp ona göre çözüyordu. Gerçek sınava girdiklerinde, heyecan faktörü de işin içine dahil olduğunda cevapları ucu ucuna yetiştiriyorlardı. Bu anlamda bir sıkıntıları kalmadı. Sınavları 165 dakika olacak ve ona göre programlayacaklar kendilerini. Zaman yetmediği için çözemedikleri soruları bu ek zaman diliminde çözebilirler. Bu da demektir ki, onları çok daha önlere geçirebilecek netler çıkarabilirler” şeklinde konuştu.

Baraj puanı 180’den 170’e indirildi

Yine sadece bu yıla özgü olarak baraj puanı konusunda da önemli bir değişiklik söz konusu. Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı 170’e çekildi. Böylece toplamda 112 bin ila 195 bin arasında ilave aday öğrencinin lisans programlarına yerleşeceği tahmin ediliyor. Bunun öğrencileri rahatlatan önemli bir ayrıntı olduğunu vurgulayan Özel’in bir başka tavsiyesi ise deneme sınavları konusunda: “Gerekirse bu süreçte deneme sınavı çözmesinler. Haziran başında konular bittikten sonra deneme sınavı çözmek için vakitleri olacak.”

