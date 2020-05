Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "(Okullar)Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacak. Tarihi, bilimsel veriler söyleyecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir kez daha "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna cevap verdi. Selçuk, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

"Milli Eğitim Bakanı olarak kamuoyundan ricam, okulların açılmasına bir takvim olarak bakılmamasıdır" ifadesini kullanan Selçuk, şunları kaydetti:

"En güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacak"

"Okulların açılması demek, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin evlerinden dışarı çıkması, sonra her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek. Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Her tarih için hazırlığımız tamam. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var: Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek."

Yaz tatilinde okul var mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagramdan yaptığı paylaşımda, öğrencilerden "Yaz tatilinde okul var mı?" sorusu alınmaya devam edildiğini ifade etti.

Yaz tatili süresince okulların kapalı olacağını hatırlatan Selçuk, öğrencilerin tatilini ellerinden almayacaklarını söyledi.

Selçuk, paylaşımında öğrencilere şöyle seslendi:

"Okul yok. Konuşmak, doyasıya oynamak, bulutları izlemek, uçurtmayı uçurmak, uçaklara el sallamak, toprağa dokunmak, bir çiçeği koklamak var. Kuşlarla oynamak, kuşlar gibi olmak var. EBA yine açık, EBA TV yine yayında. Önümüzdeki senenin hazırlık dersleri var. İsteyen öğrenciler için uzaktan eğitimle yaz okulu var. Hazırladığımız güzel yayınlar, eğlenceli içerikler var. Okul yok ama ondan eminiz, tamam mı?"

Ne olmuştu?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve velilerin sağlığı için ülke genelindeki bütün okullar 16 Mart Pazartesi gününden itibaren tatile girmişti.