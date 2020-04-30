Sınıfta kalma bu yıl için kaldırıldı. Tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçecek. Ancak dersler, uzaktan eğitim sistemi ile 31 Mayıs'a kadar sürecek. Peki, her şartta sınıfı geçeceğini bilmesi öğrencileri nasıl etkileyecek?

Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu, "TRT EBA'dan dinlediği derslerden yazılı olmayacağım, ben ne de olsa sınıfı geçiyorum. Çocuk o zaman bu dersleri dinlememe de gerek yok psikolojisine de girebilir" dedi.

Eğitimciler, bunun çözümü için çocuklara sorumluluk yüklenmesini istiyor. Beledioğlu, çocukların mutlaka anlatılan derslerden yazılılarının yapılacağını bilmeleri gerektiğini söyleyerek, şunları anlattı:

"Anlatılan derslerden önümüzdeki yıl yazılılarının 3'te birinin bir alt sınıftan ve ikinci yarısından yapılacağını bilmeleri gerekiyor. Başka türlü motive olma şansları zaten yok."

Velilere düşen görevler

Bu süreçte velilere de önemli görevler düşüyor. Beledioğlu, "Hep çözümcü olmaları gerekiyor ve pozitif olmaları gerekiyor. Çocuklarının önünde aslında içinde bulundukları durumun kendilerine sağladığı fırsatların sohbetini yaparak onları motive etmeleri, olumlu duygularını beslemeleri gerekiyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. Normalleşme beklendiği şekilde olursa okullar 1 Haziran'da açılabilir. Peki, bu durum öğrencileri nasıl etkiler? Beledioğlu, şunları anlattı:

"Belki 6. sınıfları pazartesi, 7. sınıfları salı günü, 9. sınıfları pazartesi, 10. sınıfları salı günü gibi böyle art arda art arda okula göndererek çocuklarımızın motivasyonunu artırma gibi basit bir yöntem. Seçilebilir belki."