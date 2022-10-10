Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 19:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı başvuru sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Uzman ve başöğretmenlik unvanı için sınav başvurusunda bulunanlar ile sınavdan muaf olanların başvuru sonuçları yayımlandı. Öğretmenler, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçları öğrenebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 19 Kasım'da yapılacak uzman ve başöğretmenlik için sınav başvurusunda bulunanlar ile sınavdan muaf olanların başvuru sonuçlarını yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre öğretmenler, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvuru sonuçlarını öğrenebilecek.
Etiketler: Öğretmen
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