Eğitim
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
18 Ocak 2019 Cuma 22:41 - Son Güncelleme 18 Ocak 2019 Cuma 22:41
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin, 2019 yılı Ocak ayı mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları duyuruldu.
Başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçlara Bakanlığın "http://atama.meb.gov.tr/" internet adresinden ulaşabilecek.
Kaynak: AA
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.