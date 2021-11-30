Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 19:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSÜ sözleşmeli personel sınav sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Üniversitesi Sözleşmeli Personel Temini Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, detaylı bilgiye "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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