Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki Türkmen-Türk Okulu'nun kapsamı genişliyor. Okulda inceleme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer TRT'ye konuştu.

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan ziyaretinde imzalanan anlaşmalardan birinin de Türkmen-Türk okulu ile ilgili olduğunu söyledi.

"İmzaladığımız zapt ile artık bu okul yabancı öğrencilerin de kayıt yaptırabileceği, öğrenci sayısını artırabileceği ve Türkmenistan’la birlikte ortaklaşa hareket edilebilecek bir yasal zemine kavuşmuş oldu."

4 dilde eğitim

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1993 yılında kurulan Türkmen-Türk Okulu'nun kalitesinin daha da artacağının altını çizdi.

"Türkmen-Türk okulu veya buradaki yazılan ismiyle Türkmen-Türk mektebi artık ana okulundan ilkokula, ilkokulundan ortaokula, ortaokuldan liseye kadar sürekli öğrenci sayısını artıran eğitim kalitesinden sadece Türkmenistan’a değil uluslararası olarak da kendisinden söz ettiren bir okulumuz olacak."

442 öğrencisi bulunan Aşkabat Türkmen-Türk Ortak Okulu, 34 öğretmen 6 yönetici ile hizmet veriyor. Türkmen Milli Eğitim Bakanlığına ait okul binasında Türkçe, İngilizce, Türkmence ve Rusça eğitim veriliyor.