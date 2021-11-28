Milli Eğitim Bakanı Özer, okul öncesi eğitimdeki çalışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakan Özer, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmak istediklerini söyleyerek,"Bu kapsamda 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapacağız. Gerekli planlamalarımızı yaptık. Projeyi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himaye ve destekleriyle başlattık ve yürütüyoruz. İlk adım olarak İstanbul'a her biri 12 derslikli 100 yeni anaokulu yapımını başlattık" dedi.

Kasım ayında ana sınıfları ile ilgili ilk adımı attıklarını da hatırlatan Bakan Özer, açıklamasına şöyle devam etti:

"40 bin yeni ana sınıfı hedefi kapsamında 5 bin ana sınıfını ikinci döneme, yani Şubat 2022’ye yetiştireceğimizi açıklamıştık. Çalışmalarımız hızla sonuç verdi ve bir ay bitmeden 3 bin 971 yeni ana sınıfını açtık. Bu nedenle hedefimizi güncelliyoruz. Yeni hedef olarak şubat ayına 10 bin yeni ana sınıfını hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaştığımızda 5 yaş grubunda okullaşma oranı, yaklaşık 93'e çıkmış olacak."