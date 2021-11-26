Türkiye'nin eğitimde dünyaya açılan kapısı Türkiye Maarif Vakfı, farklı coğrafyalarda eğitime yön veren uluslararası isimleri bir araya getirdi.

Küresel ölçekte eğitimin geleceği, çevrim içi olarak düzenlenen İstanbul Eğitim Zirvesi'nde ele alındı.

"Okul sistemi 3 yaşında başlatılmalı"

New York Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin, eğitim sistemiyle ilgili yeni bir yaklaşım önerdi.

"6 veya 7 yaşında değil, bu sistemi 3 yaşından başlatırdım. Burada temel, evrensel bir ilköğretimden bahsediyorum ve bu sistemi 18 yaşında bitirirdim."

"Uluslararası Müfredat Sistemleri", bir diğer konu başlığıydı.

Uluslararası eğitim kurumlarının sistemleri değerlendirildi.

Öğrenci profilleri incelendi

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Ayşen Gürcan, şunları söyledi:

"Öğrenen profilinde dört temel değişken var. Aklını ve düşünce yapısını kullanabilen öğrenen, iradesini yönetebilen öğrenen, bir sosyal çevre içerisinde vicdanı, hakkaniyeti ve birlikte yaşadığı kişilerle kurduğu diyaloğu yönetebilen öğrenen ve son olarak zaman yönetiminde etkin olan öğrenen."

Dijitalleşmenin eğitim sektörüne getirdiği yenilikler

Zirvede, dijitalleşmenin eğitim sektörüne getirdiği yeniliklere de değinildi. Bilgiye erişimin kolay ve hızlı olmasının sunduğu fırsatlar incelendi.

TRT'nin iletişim sponsoru olduğu zirvede, "Eğitimin Yeniden Modellenmesi", "Eğitim ve Toplumsal Adalet" ile "Eğitim ve Kalkınma başlıkları da ele alındı.