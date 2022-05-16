Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mille Eğitim Bakanlığı'ndan yaz okulu kararı
Milli Eğitim Bakanı Özer, bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Sizlerle bir ilki paylaşacağım. Bu yaz itibariyle bilim sanat merkezlerinde sadece bunlara seçilmiş öğrenciler değil bütün öğrencilerimize yaz okulu açacağız. Yaz okulunda iki ders olacak Bilim ve sanat dersi olacak.
Artık bilim sanat merkezlerini destekleme ve yetiştirme kapsamına alıyoruz. Bu kapsamda tüm öğrencilerimize bilim ve sanatla ilgili hazırlamış olduğu programı paylaşacaklar. Biz artık MEB olarak sadece akademik eğitim öğretim yılına değil 12 aya bakacağız."
Etiketler: Eğitim Mahmut Özer Milli Eğitim Bakanlığı Son Dakika
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