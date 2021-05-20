Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini artırmada önemli katkısı olan döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesini artırmaya devam ediyor.

2020 yılında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, son iki yılda yüzde 100 artarak 503 milyon 197 bin 847 liraya ulaşmıştı.

COVID-19 salgını nedeniyle okulların uzun süre kapalı olmasına rağmen 2021'de de artış eğilimi devam ediyor. Bu yılın ilk dört ayında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 135 milyon liraya ulaştı.

Öncelik eğitim-üretim-istihdam döngüsünü güçlendirmek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, son 3 yılda mesleki eğitimde yapılan dönüşümde önceliğin eğitim-üretim-istihdam döngüsünü güçlendirmek olduğunu söyledi.

Attıkları adımlardan birinin de döner sermaye kapsamında meslek liselerinde yapılan üretim kapasitesini artırmak olduğunu anlatan Özer, şunları söyledi:

"Attığımız adımlar sonunda 2020 yılında bu kapsamda yapılan üretimlerden elde edilen gelir COVID-19 salgınına rağmen son iki yılda yüzde 100 artmıştı. 2021 yılının ilk 4 ayında da 2020 yılının aynı dönemine göre üretimden elde edilen geliri yüzde 17 artırarak 135 milyon liraya ulaştık. 2021 yılında daha büyük oranda artış yapmayı hedefliyoruz.

Bu konuda yaptığımız planlara ve takvime göre süreç ilerliyor. Üretim portföyünde ciddi değişikliklere gittik. Örneğin, bildiğiniz gibi 2021 yılında bu artan üretim kapasitesini mesleki eğitimin kalitesini doğrudan etkileyen atölye altyapımızı güçlendirmek üzere yönlendirdik. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenen meslek liselerimizde mesleki eğitimde kullandığımız atölye deney setlerini üretmeye başladık. Önümüzdeki aylarda bu şekilde ürün çeşitliliği ile artan gelir rakamlara da yansıyacaktır."

En fazla gelir Ankara, İstanbul ve Şanlıurfa'dan

Özer, 2020 yılının ilk 4 ayında üretimden en fazla gelir sağlayan ilk üç ilin sırasıyla Ankara, İstanbul ve Şanlıurfa olduğunu söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Bu dönemde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının yaptıkları üretimlerden Ankara 16 milyon 269 bin lira, İstanbul 14 milyon 229 bin lira ve Şanlıurfa 8 milyon 878 bin liralık gelir elde etti."

Okullar bazında yapılan üretim sıralamasına da değinen Özer, "4 milyon 619 bin liralık üretimle İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken, Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 milyon 424 bin liralık üretimle ikinci ve Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 milyon 15 bin liralık üretimle ikinci oldu" bilgisini paylaştı.