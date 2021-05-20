MEB'den ortaokul öğrencilerine kaynak desteği
Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere kaynak desteğini sürdürüyor. Ortaokul öğrencileri için 3 bin soru içeren 41 fasikül yayımlandı.
Açıklamayı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptı.
Ortaokul öğrencileri için daha önce yayımlanan çalışma fasiküllerinin 7 ve 8'inci ünitelerinin paylaşıldığını duyurdu.
Selçuk açıklamasında, "Öğrencilerimiz için sunduğumuz kaynak desteklerimize devam ediyoruz. Ortaokulların 7 ve 8. ünitelerini kapsayan 41 fasikülü odsgm.meb.gov.tr’de erişime açtık" dedi.
Öğrencilerimiz için sunduğumuz kaynak desteklerimize devam ediyoruz.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 20, 2021
Ortaokulların 7 ve 8. ünitelerini kapsayan 41 fasikülü https://t.co/ihxwdieksz’de erişime açtık. 3 bin soru içeriğinin yer aldığı yeni bir kaynak daha sizlerle.
İyi çalışmalar gençler... pic.twitter.com/70LXtz5m5f
3 bin soru içeren 41 fasiküle Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasından erişilebiliyor.