Açıklamayı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptı.

Ortaokul öğrencileri için daha önce yayımlanan çalışma fasiküllerinin 7 ve 8'inci ünitelerinin paylaşıldığını duyurdu.

Selçuk açıklamasında, "Öğrencilerimiz için sunduğumuz kaynak desteklerimize devam ediyoruz. Ortaokulların 7 ve 8. ünitelerini kapsayan 41 fasikülü odsgm.meb.gov.tr’de erişime açtık" dedi.

Öğrencilerimiz için sunduğumuz kaynak desteklerimize devam ediyoruz.



Ortaokulların 7 ve 8. ünitelerini kapsayan 41 fasikülü https://t.co/ihxwdieksz’de erişime açtık. 3 bin soru içeriğinin yer aldığı yeni bir kaynak daha sizlerle.



İyi çalışmalar gençler... pic.twitter.com/70LXtz5m5f — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 20, 2021

3 bin soru içeren 41 fasiküle Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasından erişilebiliyor.