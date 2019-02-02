Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, kapatılacak özel eğitim kurslarında “merdiven altı” yapılaşmalara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecek bir altyapı kurulacağını söyledi.

“Sadece para cezası değil daha ciddi müeyyideler gelecek”

Yıldız, “Etkin bir denetim getirilecek. Asla 'şimdiye kadar yaptık, bundan sonra da yaparız' mantığında düşünülmemeli. Sadece para cezası değil daha ciddi müeyyideler gelecek.” dedi.

Bakanlık tarafından bugüne kadar ruhsatsız eğitim-öğretim faaliyeti yürüttüğü saptanan 730 yer kapatılırken, toplam 27 milyon 614 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

Yıldız, destekleme ve yetiştirme kurslarına dışarıdan öğretmen görevlendirmesi yapılabileceğini söyledi.

“Dönüşüm süreçlerini tamamlamaları için yardımcı olacağız”

Temel liseler konusunda, süre tamamlandığında dönüşümünü taahhüt etmiş, yeni binasını tutmuş ama inşaat anlamında birtakım eksiklikleri olan kurumların olabileceğini dile getiren Yıldız, “Onlara dönüşüm süreçlerini tamamlamaları için yardımcı olacağız.” dedi.

Yıldız, “Kanuna göre öğrencilere verilen teşviklerin de kapanan temel liselerden tahsil edilmesi gerekiyor. Öğrenciye verilen teşvik aslında okula verilmiş sayılmadığı için bu konuda kolaylık sağlayabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA