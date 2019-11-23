Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 eğitim öğretim yılında fikri mülkiyet kapsamında, patent, faydalı model, marka ve tasarımını ana tema olarak belirledi. Bilim ve Sanat Merkezlerinde sadece bu yıl Türk Patent ve Marka Kurumuna 98 başvuru yapıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, meslek liselerinden 2019 yılı sonuna kadar 321 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescil başvurusu yapılacağını söyleyerek, şunları anlattı:

"Önceki 10 yılda bu okullarımızdan toplam 29 patent, faydalı model, marka ve tasarım tescili alındığı göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık aynı sayıya bir yılda ulaşmış olduk. Bu yıl meslek liselerinde patent, faydalı model ve tasarım için yapılan 81 başvurudan 21'i tescillendi."

Kaynak: AA