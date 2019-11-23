18 milyon öğrenci için bu yıl Türkiye'de ilk defa yapılan ara tatil sona eriyor. 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları doğrultusunda hazırlanan Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli’ne göre bundan böyle nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatiller yapılacak.

Düzenlemenin ilk tatili, 18-22 Kasım tarihleri arasında yapıldı. 25 Kasım Pazartesi günü ise öğrenciler eğitime kaldıkları yerden devam edecek.

Çalışma takvimi

Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi, 3 Şubat 2020'de başlayacak.

İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020'de olacak, 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Milli Eğitim Bakanlığından ara tatil programı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilk ara tatilde öğrenciler için "18-22 Kasım 2019 Ara Tatil Etkinlik Programı"nı hazırlamıştı.

Bu programda, "gezi", "sağlık, doğa ve çevre", "bilgi ve teknoloji", "iletişim", "okuryazarlık", "sanatsal faaliyetler", "sportif faaliyetler", "araştırma ve gözlem", "oyun oynama ve bulmaca çözme", "sosyal sorumluluk", "günlük yaşam becerileri", "el sanatları", "bilim", "yardımlaşma", "kariyer planlama" ve "aile günü" olmak üzere 16 ana başlık yer almıştı.

Öğrenci ve velilerin illerde yapılacak etkinliklerin bilgisine ulaşabilmeleri amacıyla "aratatil.meb.gov.tr" sitesi de hazırlanmıştı.

Kaynak: TRT Haber