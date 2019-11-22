Milli Eğitim Bakanlığınca, İlkokullarda Yetiştirme Programı ile yaklaşık 3,5 milyon öğrenci araştırıldı. 17 bin ilkokul seviyesinde ilave eğitim desteğine ihtiyaç duyulduğu belirlendi.

Bu sebeple dezavantajlı durumdaki bu öğrenciler, öğretim yılı içinde akranları ile aynı seviyeye getirilecek.

Sorunun, Türkçe'nin iyi öğrenilememesi olduğunu tespit edildi. Bunun için de eğitimde birtakım yeniliklere gidildi.

Sınıf tekrarı geri dönüyor

Öğrencilerin başarısını artırmak için ikmal ve sınıf tekrarı uygulaması başlatılacak. Karnelerde artık kişisel gelişim notu olacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yapılacak yeniliklerle ilgili şöyle konuştu:

"Liselerde, verimlilik ve kalite esasını gözeten bir uygulama yaklaşımı sergileyeceğiz. Sınıf geçme noktasında öğrenme süreçlerini gerçek anlamda bir ön koşul haline getireceğiz. Sınıf tekrarı şartı olmadığı için öğrencilerimizin hedefe yönelik algısı dolayısıyla da performansı düştü. Başarıyı yükseltmek için öğrenci gerekiyorsa ikmale kalacak ve imkanlara göre dersini okulda veya uzaktan eğitimle alacak. Yazın ikmal çalışmaları yapılabilecek."

Yeterliliği ölçen Türkçe altyapısı

Eğitimdeki bu reformla, ders okulda ya da uzaktan eğitimle alınacak, temel dersler aşamalandırılacak, kaynaştırma kapsamındaki öğrencilere “kolaylaştırıcı kişi”(öğretmen) ile destek verilecek. Yenilikler bununla sınırlı değil.

Artık karnede, temel derslerde not yanında başarı ve eksikliğin nedeni yer alacak. Türkçe'de, Avrupa ve Amerika'da uygulanan TOEFL gibi ana dil yeterliliğini becerilere dayalı olarak ölçen bir model getiriliyor. Böylece Türkçe eğitimi altyapısı kurulacak.

Konya ve Tokat'ta iş garantili yeni nesil tarım liseleri açılacak. Örneğin, öğrenciler ineğin DNA'sına bakıp, süt verimi ve toprağın verimini inceleyebilecek.

Kaynak: TRT Haber