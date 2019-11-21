Eğitim
YDS giriş belgeleri açıklandı21 Kasım 2019 Perşembe 14:50 - Son Güncelleme 21 Kasım 2019 Perşembe 14:56
ÖSYM tarafından 1 Aralık'ta düzenlenecek olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı giriş belgeleri açıklandı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecekler.
1 Aralık 2019'da yapılacak 2019-YDS/3 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Kaynak: AA
Etiketler: ösym YDS Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı