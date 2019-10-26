Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimleri ile ilgili kapsamlı bir paket hazırlamıştı.

Açıkladığı 2019 sonu hedefine 8 ayda ulaşan MEB, hedefini güncelleyerek 15 bin alan öğretmenin eğitimini planlamıştı. Bu yılın 10 ayında 13 bin 21 öğretmenin mesleki gelişim eğitimi tamamlandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, alan öğretmenlerine destek uygulamasında önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

Yıl sonuna kadar 15 bin öğretmen eğitim alacak

Yeni imzalanan iş birliği protokolleri ile 2019 yılı için işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi alacak alan öğretmen sayısında önemli artış yaptıklarını belirten Özer, şöyle konuştu:

"2019 yılı için başlangıçta 8 bin 400 öğretmeninin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi almasını planlamıştık. Yeni çalışmalarla bu sayıyı 10 bine çıkarmış ve planlamasını da yapmıştık. Bu yılın 8 aylık döneminde bu hedefe ulaşınca hedefimizi 15 bin öğretmen eğitimi olarak güncelledik. 2019 sonuna kadar 15 bin öğretmenimiz işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi alacak. Eğitim takvimi planlandığı gibi ilerliyor. Böylece bir yılda mesleki ve teknik alan ve atölye öğretmenlerinin yüzde 35'ine bu eğitim verilmiş olacak."

Gelecek yıl hedef 20 bin öğretmen

Mesleki ve teknik alan öğretmenlerinin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerinde 2018'e göre 6 katlık artış elde ettiklerini belirten Özer, "Bu anlamda 2019 çok verimli geçti. Öğretmenlerimize yönelik bir yılda bu ölçekte bir eğitim, hem bizim hem de sektörler için yeni bir deneyim oldu. Ve öğretmen eğitiminde önemli bir sıçrama sağlandı. 2020 yılı için de planlamalarımızı yapmaya başladık" dedi.

Kaynak: AA