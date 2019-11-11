Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 eğitim öğretim yılında güzel sanatlar liselerinin altyapısını güçlendirmek, eksiklerini gidermek ve kalitesi artırmak için çalışmalar yapacak.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, süreci İstanbul'dan başlattıklarını söyleyerek, "İstanbul'daki 5 lisenin ikisi proje okulu ve diğer üç liseyi de proje okulu yapıp İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı himayesine alacağız" dedi.

İstanbul'daki 5 güzel sanatlar lisesinin tamamını ziyaret ederek incelemeler yaptıklarını belirten Özer, bu kapsamda okullardan talepleri aldıklarını, öğretmen ve öğrencileri dinlediklerini vurguladı.

"Ziyaretimizde okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin dile getirdikleri eksikleri yerinde inceleme imkanı bulduk. Hemen gerekli kaynakları okullarımıza aktardık. İfade edilen tüm eksikler bu ay içerisinde giderilmiş olacak."

Müzik öğretmenlerine, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında eğitim

Özer, İstanbul'daki güzel sanatlar liselerinin tamamını aynı imkanlardan yararlandırmak istediklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarının deneyimlerini bu okullarımıza aktarmak istiyoruz. İlk adım olarak İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı güzel sanatlar liselerimizdeki 300 müzik öğretmenimize yıl sonuna kadar eğitim verecekler. Ulusal ve uluslararası etkinlikler birlikte düzenlenecek. Müfredat birlikte güncellenecek. Ayrıca İTÜ'nün çok güçlü bir çalgı yapım atölyesi var. Okullarımızda kullanılan enstrümanların bakımı burada yapılacak ve okullarımıza da bu deneyim aktarılacak ve çalgı bakım atölyeleri kurulacak. Öğretmenlerimiz, çalgı yapımı konusunda da eğitim alacaklar."

Mahmut Özer, güzel sanatlar liselerindeki eğitim süreçlerine desteklerinden dolayı İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Serpil Murtezaoğlu'na teşekkür etti.

İSO'dan güzel sanatlar liselerine kütüphane desteği

Özer, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan'ı ziyaret ederek İstanbul'daki güzel sanatlar liseleri ile ilgili projelerini anlattı.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ise, bu sürece katkı vermek istediklerini söyleyerek, her bir liseye özellikle resim ve müzik alanında kitaplardan oluşan 1000'er kitaplık kütüphane yapacaklarını anlattı.

"Bakanlığımızla mesleki ve teknik eğitim alanında çok güçlü iş birliğimiz devam ediyor. Gelişmelerden ve birlikte hareket etmekten son derece mutluyuz."

Mesleki ve teknik anadolu liselerinin müdürlerine yönelik İSO'da düzenledikleri iki günlük eğitim programının kapanışını da Özer ile yaptıklarını hatırlatan Bahçıvan, "Kültür ve sanat alanında güzel sanatlar liselerimize kütüphane katkısı sunmaktan da son derece mutluyuz. İnşallah İstanbul'da sadece mesleki ve teknik eğitim alanında değil tüm alanlarda eğitimin kalitesini artırmak için birlikte hareket edeceğiz" dedi.

Kaynak: AA