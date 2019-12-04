Milli Eğitim Bakanlığı ile Google iş birliğinde dijital çağda çocukların doğru bir yol haritası ile gelişimlerine katkı sağlamak ve bu süreçte öğretmenlere rehber bir kaynak sunmak amacıyla "Öğretmenler için Dijital Dönüşüm Programı" hazırlandı.

Öğretmenlerin disiplinler arası bir yaklaşımla, algoritma tasarımı, soyutlama, ayrıştırma ve örüntü tanıma gibi çeşitli yönlerden bilgi işlemsel düşünme becerilerini sınıflarına entegre etmesi için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlamak amacıyla Google iş birliğinde hazırlanan ulusal ve uluslararası akredite mesleki gelişim programının pilot eğitimleri tamamlandı.

Google Öğretmen Portalı oluşturdu

2017 yılında ilk adımı atılan çalışmanın kapsamı genişletilerek, 1. sınıftan itibaren 6. sınıfa kadar olan süreçte öğretmenlerin ihtiyaç duydukları bilgileri içeren görsel ve basılı içerikler hazırlandı. Öğretmenlere interaktif bir ortamda kaynak paylaşmaları, fikir alışverişi yapmaları ve etkinlik hazırlamaları için "Google Öğretmen Portalı" oluşturuldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Google ile birlikte öğretmene yatırım için yeni bir bakış açısıyla yeni bir yoruma geçiyoruz. Disiplinlerarası öğretimde bilgi işlemsel düşünmeye dair olan mesleki gelişim programı, ilk etapta 200 bini sınıf öğretmeni olmak üzere toplamda 1 milyon öğretmene ulaşacak" dedi.

"Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı" ile algoritmik düşünce becerilerinin, otomasyon süreçlerinin arkasında yatan beceri kümelerinin ele alınacağını belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Öğretmen arkadaşlarımızla yaptığımız hizmet içi eğitimlerin, çalıştay ve kongrenin hepsinin temel amacı şu; biz beraber bir yolculuğu bu ülkenin çocukları, dünyanın çocukları, bu ülkenin geleceği için yapıyoruz ve bu yolculuğumuzu yaparken de daha yetkin olmaya ihtiyacımız var. Çünkü çocuklar gerçekten çok hızlı geliyorlar. Onlarla birlikte olan bu yolculuğumuzun daha da güzelleşmesi için öğrencilerimizin, çocuklarımızın ne hissettiği, ne düşündüğü ve neler yapmak istediği konusunda daha açık olmamızda yarar var."

Öğretmenler için dijital dönüşüm

Bakan Selçuk, Google iş birliğinde yürütülecek "Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı"na ilişkin şu bilgileri verdi:

"Küresel anlamda büyük bir değer oluşturan Google ile birlikte öğretmene yatırım için yeni bir bakış açısıyla yeni bir yoruma geçiyoruz. Bilgi işlemsel düşünme, otomasyon, robotik, algoritma süreçlerinin ne anlama geldiği ve matematik, Türkçe, sosyal bilgiler gibi dersleri yaparken bu bilgilerin işe nasıl koşulacağının alt yapısını görme ve değerlendirme imkanımız genişleyecek. Bunun uluslararası bir düzeyde know-how oluşturacağına olan inancım da sonsuz. Program, 5 ilde pilot başlatılacak. Disiplinlerarası öğretimde bilgi işlemsel düşünmeye dair olan bu mesleki gelişim programı, ilk etapta 200 bini sınıf öğretmeni olmak üzere toplamda 1 milyon öğretmene ulaşacak. Bir 1 milyon öğretmenimizin hepsinde ortak bir dil geliştirme fırsatına sahip olacağız. Bu eğitimler, öğretmen destek noktalarının desteğiyle sürdürülebilir bir şeklide yürüyebilecek hale gelirse o zaman çok daha anlamlı olacak."

Bu eğitimler için kamudan, özel sektörden büyük destek geldiğine dikkat çeken Selçuk, "Biz öğretmen eğitimine önem veriyoruz ve bu konuda yatırım yapmaya devam ediyoruz dedikçe sanki bütün toplum arkamızdan koşuyor ve 'biz de varız' diyorlar. Google ile yaptığımız bu faaliyetin gelecek için bir müjde olduğunu düşünüyorum" dedi.

"PISA'da algoritmik düşünme becerileri sorulacak"

Google Türkiye Müdürü Mehmet Ketenoğlu ise fotoğrafını gösterdiği 13 yaşındaki engelli bir çocuğun uluslararası teknoloji ve gençlik etkinliklerinden birinde görme engelliler için geliştirdiği robotla ödül kazandığını anlattı.

Bu çocuğun köpeği öldükten sonra kodlama ve makine dilini öğrenmeye başladığını aktaran Ketenoğlu, çocuğun hayalinin ise insansı robot yapmak olduğunu söyledi.

Çok erken yaşlardan itibaren çocukların meraklarının peşinde koşarak teknolojinin yardımıyla yenilikçi projeler geliştirebildiğini belirten Ketenoğlu, bu çocuğun da kendileri için ilham kaynağı olduğunu anlattı.

Mehmet Kenetoğlu, çocukların 21. yüzyılın gerektirdiği becerilere sahip olmalarının önemine dikkat çekerek, "Bunun önemini OECD ülkeleri arasında yapılan ve kazanımları günlük yaşamda kullanma becerilerini ölçmeyi amaçlayan PISA'nın kapsamındaki genişlemeden de görebiliyoruz. 2021 yılında artık PISA matematik testinde, algoritmik düşünmeyi de ölçecek bilgiler soruların içinde yer alacak" dedi.

Kaynak: AA