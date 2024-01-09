MEB, "Temel Eğitimde İyi Örnekler" dijital platformu hazırladı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temel eğitimin, bireyin yaşam yolculuğunda mutlu olabilmesi, toplumsal kalkınmaya katkıda bulunabilmesi, iyi bir vatandaş olabilmesi için gerekli donanımı kazanmaya ilk adımların atıldığı öğrenim basamağı olduğunu belirtti.

Bakanlık olarak eğitimde iyi uygulamaların daha görünür hale gelmesi, kurumlar arası iletişimin güçlenmesi ve etkileşimin artması için "Temel Eğitimde İyi Örnekler" dijital platformunu hazırladıklarını kaydeden Tekin, "Platformun hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, eğitime gönül veren tüm vatandaşlarımızı çocuklarımızın farklı alanlardaki etkinlikleriyle dolu olan bu platformu ziyaret etmeye davet ediyorum" ifadesini kullandı.