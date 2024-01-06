TRT EBA yayına tek kanaldan devam edecek

'Kesintisiz eğitim' hedefiyle anaokulundan lise son sınıfa kadar üç farklı kanalıyla milyonlarca öğrencinin yanında olmaya devam eden TRT EBA, tek kanal üzerinden yayınlarına başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği süren TRT EBA'da ders içeriklerinin yanı sıra hedef yaş grubuna yönelik eğlendirici, eğitici ve yenilikçi programlar yer alacak.

TRT EBA'nın günlük programında ilkokul, ortaokul ve lise dersleri olacak.

Lise ve üniversite yerleştirme sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik “LGS'ye Doğru” ve “YKS'ye Doğru” programlarında soru çözümleri ve konu anlatımları öğrencilerle buluşacak.

Ders aralarında; bilim, kültür, spor, sanat, yarışma ve sohbet programları yayınlanacak.

"Polat Doğru ile Ebeveyn Olmak", klinik psikolog ve yazar "Beyhan Budak ile Motivasyon Defteri" gibi özel içerikler TRT EBA'nın programları arasında yer alacak.