Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde yaklaşık 3 milyon lira bütçeli "Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin Kapsayıcı Eğitim Hizmetleri Sunma Açısından Kapasitelerinin Güçlendirilmesi (RAMKEG)" projesinde sona gelindi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Türkiye'nin 81 ilinde, sayıları 242'ye ulaşan rehberlik ve araştırma merkezlerilerinin (RAM) faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürdüğünü söyledi.

RAM'larda rehberlik öğretmenleri ile özel eğitim öğretmenlerinin görev aldığını anlatan Özer, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın rehberlik ve araştırma merkezlerimizde sunulan hizmetler konusunda bilgi sahibi olması ve farkındalıklarının artırılması çok önemli. UNICEF ile gerçekleştirdiğimiz bu proje, RAM'ların hem tanıtımı hem de hizmet kalitelerinin artırılması açısından oldukça önemliydi. Proje başarılı bir şekilde tamamlandı. "

732 rehber öğretmene eğitim

RAMKEG projesi rehberlik hizmetleriyle özel gereksinimli çocukların tanı-yönlendirme süreçlerinde ailelere ücretsiz hizmet veren RAM'ların güçlendirilmesi, dezavantajlı öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla öğretmenlerden ailelere uzanan çok sayıda çalışma yapıldı.

Proje kapsamında, 2019'da RAM'larda görev yapan toplam 732 rehberlik öğretmenine "Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı Yönetimi", "Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri Temel Düzey Müdahale Eğitimi" ve "Psikolojik Sağlamlık Eğitimi" verildi.

Ailelerin RAM'larda verilen hizmetler ve yönlendirme süreçlerine dair bilgilendirilmesi amacıyla Türkçe, Arapça ve İngilizce 20 bin adet broşürün dağıtıldığı projede, merkezlerin tanınırlık ve bilinirliğini artırmaya yönelik kamu spotları hazırlandı.

151 gönüllü Suriyeli eğitici görevlendirildi

Türkiye'de geçici koruma statüsündeki Suriye ve farklı ülkelerden yabancı uyruklu kişilerin yoğun olarak yaşadığı 26 ilde 2 bin 680 aileye farkındalık eğitimi verildi.

Proje kapsamında Ankara, İstanbul ve Şanlıurfa'da geçici koruma statüsünde bulunan 170 gönüllü eğitici, uyum eğitiminden geçirildi.

Ayrıca 67 RAM'a 151 Suriyeli gönüllü eğiticinin destek personel olarak görevlendirilmesi yapıldı.

Kaynak: AA