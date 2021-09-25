Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, 81 il genelinde yapılan yeni salonlarla birlikte e-Sınav salonlarında aynı anda 11 bin kişinin yararlanabileceği anlatıldı.

2020'de 81 il ve 70 ilçede toplam 151 e-Sınav merkezi, 194 sınav salonu bulunuyordu. Bu salonlardan aynı anda yararlanabilen kişi sayısı ise 4 bin 290'dı.

2021'de ise 150 yeni salon daha yapılarak e-Sınav salon sayısı 344'e yükseltildi. Merkezlerden aynı anda yararlanabilecek kişi kapasitesi de 6 bin 880'e çıkarıldı.

Açıklamada, MEB'in yeni bir planlama kapsamında, bu yıl sonuna kadar 156 yeni e-Sınav salonu yaparak, 81 ildeki e-Sınav salonu sayısını 500'e çıkarma kararı aldığı bilgisi verildi. Böylece aynı anda 11 bin kişi salonlardan yararlanabilecek.

"e-Sınav merkezlerimizin kullanım kapasitesi giderek artıyor"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığın e-Sınav merkezlerinde ehliyetten mesleki eğitimde kalfalık ve ustalık sınavlarına kadar çok sayıda sınav yapıldığını söyledi.

Dört beceride Türkçe sınavı gibi uygulamaların da aynı salonlarda yapıldığını anlatan Özer, "e-Sınav merkezlerimizin kullanım kapasitesi giderek artıyor. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın bu merkezlere kolay erişebilmeleri, bizim sunduğumuz hizmetin kalitesi açısından oldukça önemli. Bu nedenle 2021 yılında özellikle ilçelerimizdeki e-Sınav merkezi sayısında ciddi bir artış planladık" bilgisini verdi.

Bakan Özer, e-Sınav merkezlerinin kullanımının yaygınlaşacağını kaydederek "Önümüzdeki yıl açık ortaokul ve lise sınavlarını da e-Sınav merkezlerinde yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.