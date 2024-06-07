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Eğitim
AA 07.06.2024 13:58

Madencilik lisesi ilk öğrencilerini mezun etmeye başladı

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ilk mezunlarını verdi.

Madencilik lisesi ilk öğrencilerini mezun etmeye başladı
[Fotograf: AA]

Türkiye'nin ilk madencilik lisesinden mezun olan 99 öğrenci için okul bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve TÜMAD Madencilik Genel Müdürü Hasan Yücel'in konuşmaların ardından okul birincisi Ayşe Melek Altındağ, kütüğe adının yazılı olduğu plaketi çaktı.

Okul birincisi Altındağ ile okul ikincisi Elifnaz Şen ve üçüncüsü Beyda Ay'a TÜMAD tarafından hediyeleri takdim edildi ve okul yönetimince plaketleri verildi.

Madencilik lisesi ilk öğrencilerini mezun etmeye başladı

İvrindi Kaymakamı Umut Pazarcı, TÜMAD Madencilik Genel Müdürü Hasan Yücel'e okula desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Öğrencilerin mezuniyet belgelerini almaları ve keplerini havaya fırlatmalarıyla devam eden programda, TC Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri müzik dinletisi sundu.

Yemek ikramıyla sona eren programa, İvrindi Kaymakamı Umut Pazarcı, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, AFAD İl Müdürü Bayram Şahin, MTA Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürü Özgür Özgüç, Eti Maden İşletme Müdürü Mesut Ak, milli boksör Ali Eren Demirezen, sektör temsilcileri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

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Maden Balıkesir Milli Eğitim Bakanlığı
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