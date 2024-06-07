YKS maratonu başlıyor

Karekodlu kutularda saklanan soru kitapçıkları ile sınav evraklarını taşıyan ve zaman ayarlı elektromekanik kilit sistemi ile koruma altına alınan nakil araçları, ÖSYM'nin Ankara'daki kapalı matbaa merkezinden KKTC ve diğer illere uğurlandı.

Hafta sonu gerçekleştirilecek ve 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu YKS bu yıl, 81 ildeki 245 sınav merkezi ile KKTC Lefkoşa'nın yanı sıra Hırvatistan'ın Zagreb kentinde yapılacak.

ÖSYM'nin bu yıl 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı futbolcuları için Zagreb'de düzenleyeceği YKS sınav kitapçıkları ve sınav evrakları yüksek güvenlik önlemleri altında havayolu transferiyle dün yola çıktı.

Dünyadan izole kapalı matbaadan sınav evrakları teslim alındı

Soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için görev yapan 100'ü aşkın ÖSYM personeli, yaklaşık 40 gündür dünyadan izole kapalı matbaa döneminde bulunuyor.

Sınavın tüm hazırlık süreçlerinin yürütüldüğü kapalı merkezde sınav güvenliği, faraday kafesi ve sinyal karıştırıcı jammer gibi özel sistemlerin yanı sıra 7 gün 24 saat emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlanıyor.

Kapalı matbaa döneminde görev yapan personel, YKS'nin son oturumu olan YDT'nin 9 Haziran'da tamamlanmasıyla merkezden çıkarak aileleriyle buluşacak.

ÖSYM'nin YKS soru kitapçıkları ve sınav evraklarının sınav merkezlerine sevkiyatı, dış dünyadan tamamen izole olan bu kapalı matbaa merkezinden sınav evrakının nakil araçlarına yüklenmesiyle başladı.

Nakliye araçları, ülke genelindeki 245 sınav merkezine yüksek güvenlik önlemleri altında ulaşacak. Araçların, sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinasyonunda sağlanacak.

Bu merkezden yüksek güvenlik önlemleri ile KKTC ve Ankara dışındaki 80 şehre çeşitli zaman aralıklarında uğurlanan şehirler arası nakil araçları, her ile özel zaman ayarlı elektromekanik kilit sistemiyle koruma altına alındı.

Elektromekanik kilidin hangi saatte açılacağı merkezden kodlandı ve anahtarının log kayıtları tutuldu.

Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap kağıtları, kilitli kutulara yerleştirilecek ve ÖSYM Sınav Evrakı Kabul Merkezi'ne getirilmek üzere aynı güvenlik önlemleri eşliğinde yola çıkacak.

Süreç boyunca özel yazılımlı araç takip sistemiyle GPS üzerinden izlenecek nakil araçları, yola çıkmadan önce bir kez daha trafik muayenesinden geçirildi.

Sınav evraklarının yüklendiği 536 nakil aracının, KKTC ve Ankara dışındaki 80 ildeki 245 sınav merkezine ulaşma süreci ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi'ndeki özel kameralı sistemle takip edilecek.

Nakil araçlarının geçtiği güzergahları, dur-kalk ve mola süreçleri, hatta kaç kilometre hızla yol aldıkları saniye saniye bu merkezde kayıt altına alınacak.

Sınav nakil araçlarının tüm hareketleri, GPS üzerinden anbean sınav koordinasyon merkezinden de takip edilecek. Sınav nakil araçlarının ulaşacağı lokasyonlarda da kamera sistemleri kurulu olacak.

Sınav saatine kadar yüksek güvenlik

Sınav nakil araçları, sınav günü dağıtıma çıkacağı saate kadar bekletilecekleri noktalarda güvenlik güçlerinin gözetiminde yüksek hassasiyetle korunacak.

Farklı illere ulaşan her bir araç, 360 derece açıyla görüntü çekimi yapan kamera sistemi sayesinde ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi'nden net olarak görüntülenen alanlara park edilecek.

Ayrıca güvenlik güçleri, araçların başında 7/24 nöbet tutacak.

Sınav sabahı, elektronik kilitler önceden belirlenen saatlerde ÖSYM kameralarının önünde ve güvenlik güçlerinin gözetiminde açılacak.

Kapalı kutularda saklanan sınav evrakı, merkezlere dağıtılmak üzere şehir içi nakil araçlarına teslim edilecek.

Şehir içi nakil araçları kullanılarak soru kitapçıkları ve cevap kağıtları sınav binalarına ulaştırılacak.

Sınav evrakları kilitli kutularda geri getirilecek

Karekodlu kutularda saklanan sınav evrakı, ÖSYM kameralarının önünde açılarak bina sorumlusu ve gözetmenler eşliğinde sınıflara dağıtılacak. Sınav gözetmenleri de kamera kaydıyla binalara alınacak. Adayların dedektörlerle yapılan üst aramalarından sonra sınıflara girişler başlayacak.

Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap kağıtları, kilitli kutulara yerleştirilecek ve ÖSYM Sınav Evrakı Kabul Merkezi'ne getirilmek üzere yine yüksek güvenlik önlemleri eşliğinde yola çıkacak.