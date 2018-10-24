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Liselere girişte yapılacak merkezi sınava yönelik örnek sorular yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, liselere girişte yapılacak merkezi sınava yönelik örnek soruları http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden yayımladı.

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Liselere girişte yapılacak merkezi sınava yönelik örnek sorular yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenecek merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçığı yayımladı.

Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerde yöneltilecek soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

Her ay örnek soru kitapçığı yayımlanacak

Örnek soru kitapçığına MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://odsgm.meb.gov.tr/ adresli web sitesinden erişilebilecek.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

Kaynak: AA

Etiketler: örnek sorular, merkezi sınav, meb, liselere giriş sınavı
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