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Eğitim
TRT Haber 05.11.2024 09:14

LGS'nin yapılacağı tarih belli oldu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 15 Haziran 2025'te yapılacak.

LGS'nin yapılacağı tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu.

Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.

Eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025'te tamamlanacak

2024-2025 eğitim öğretim yılı dönemi, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

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LGS Milli Eğitim Bakanlığı
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