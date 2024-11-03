Parçalı Bulutlu 15.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 03.11.2024 12:32

Öğrencilere temel meslek becerilerini keşfetme imkanı sunan zanaat atölyeleri, 81 ilde açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında hayata geçirilen zanaat atölyelerinin 81 ilde açılacağını açıkladı.

Öğrencilere temel meslek becerilerini keşfetme imkanı sunan zanaat atölyeleri, 81 ilde açılıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesindeki ortaöğretim kurumlarında geçen temmuzda açılan zanaat atölyeleri, ilk olarak 10 ilde 196 okulda uygulamaya konuldu. Ardından, 18 ilde 270 okulda pilot olarak uygulanan çalışmalardan, 129 farklı modüler kurs programında 7 ve 8. sınıf öğrencileri yaz boyunca ücretsiz olarak faydalandı.

Ortaokulların 7 ve 8. sınıflarına devam eden öğrencilere meslekleri tanıma, atölye ortamını deneyimleme ve farklı alanlarda temel beceri kazanma imkanı sunarak öğrencileri gelecekteki kariyerlerini belirleme noktasında desteklemeyi hedefleyen atölyeler, çocukların ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlıyor.

Zanaat atölyeleri, "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında, 81 ilde Valiliklerce uygun görülen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında, MEB'e bağlı resmi ve özel, örgün ilköğretim ortaöğretim kurumlarında en az 7. sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilere açılıyor.

Başvurular ve detaylı bilgi," https://e-kurs.meb.gov.tr" internet adresinden temin edilebilecek.

ETİKETLER
Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı
Sıradaki Haber
Türkiye'nin ilk sektör içi okul programı "kuyumculuk" alanında açılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:10
Antalya kasım ayında yazdan kalma günler yaşıyor
12:54
Fidan: Türkiye her zaman Afrika Birliği'nin G20 daimi üyesi olmasını destekliyor
12:55
Türkiye'de fikri mülkiyet ve patent farkındalığı 'elçiler' ile artırılacak
12:41
Cevdet Yılmaz'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 22. yıl dönümü paylaşımı
12:31
ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken 75 milyondan fazla seçmen "erken oy" kullandı
12:26
"Yeşil altın" 15 ülkenin sofralarında yer alıyor
İsrail saldırısında bir kolunu kaybeden 7 yaşındaki Adham'ın tedavisi devam ediyor
İsrail saldırısında bir kolunu kaybeden 7 yaşındaki Adham'ın tedavisi devam ediyor
FOTO FOKUS
Türkiye’nin ilk toplu konut projesi Ankara’nın kalbinde yeniden hayat buldu
Türkiye’nin ilk toplu konut projesi Ankara’nın kalbinde yeniden hayat buldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ