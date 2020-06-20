Haber Giriş: Kaynak: AA
LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
[Fotoğraf: AA]
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını açıkladı.
Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ulaşmak için tıklayınız
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakika milli eğitim bakanı selçuk soru kitapçığı ve cevap anahtarı lgs soru kitapçığıSon Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 14:21
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